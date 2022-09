Milan, Gazzetta: “Leao e il suo maxi rinnovo” (Di giovedì 29 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta il Milan ha davvero pronto il rinnovo di contratto di Leao, ma occhio allo Sporting. ““Buona possibilità” Comprensibile che Paolo Maldini e Ricky Massara stiano vivendo giorni non semplici. Maldini, domenica al Festival dello Sport, ha chiarito il contesto: «Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla. A me però interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan e ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora, Leao avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre». E la ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 29 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lailha davvero pronto ildi contratto di, ma occhio allo Sporting. ““Buona possibilità” Comprensibile che Paolo Maldini e Ricky Massara stiano vivendo giorni non semplici. Maldini, domenica al Festival dello Sport, ha chiarito il contesto: «ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla. A me però interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere ale ce lo dice. Poi ci sarà una trattativa ma noi sappiamo che i giocatori forti vanno pagati per il loro valore. Se la squadra crescerà ancora,avrà tutto per competere al massimo. Poi certo, non esiste un incedibile per tutte le squadre». E la ...

