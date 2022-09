Meloni “Stiamo lavorando a una squadra di governo che non vi deluderà” (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di un governo di Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro che Stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà. Non credete alle bugie che circolano”. Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. foto: agenziafotogramma (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a leggere irreali ricostruzioni in merito a eventuali ministri di undi Centrodestra. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co. vi assicuro chea unadi livello che non vi. Non credete alle bugie che circolano”. Lo scrive su Twitter la leader di Fratelli d'Italia Giorgia. foto: agenziafotogramma (ITALPRESS).

