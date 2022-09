"Ha violato la par condicio". Nuova bufera su Zingaretti

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il Corecom Lazio certifica la violazione della legge sulla parità di accesso ai mezzi di informazione da parte del governatore dem. Nel mirino due eventi organizzati in Regione durante la campagna elettorale

cotrozzi_lisa : Agcom: l’intervista di Damilano al Lévy su Rai3 “ha violato la par condicio” Che facciamo? Chiusura del programma,… - Stelladiana101 : RT @DelpapaMax: Agcom: l’intervista di Damilano al Lévy su Rai3 “ha violato la par condicio'. Una mancanza di deontologia imperdonabile. Pe… - giovann92669360 : RT @DelpapaMax: Agcom: l’intervista di Damilano al Lévy su Rai3 “ha violato la par condicio'. Una mancanza di deontologia imperdonabile. Pe… - AltiniSillvia : RT @DelpapaMax: Agcom: l’intervista di Damilano al Lévy su Rai3 “ha violato la par condicio'. Una mancanza di deontologia imperdonabile. Pe… - arabellara : RT @DelpapaMax: Agcom: l’intervista di Damilano al Lévy su Rai3 “ha violato la par condicio'. Una mancanza di deontologia imperdonabile. Pe… -

... consigliera regionale del Lazio di Fratelli d'Italia e prima firmataria della segnalazione al Corecom - durante la campagna elettorale hasistematicamente la legge sullacondicio ...E' l''editto' salviniano contro il giornalista Marco Damilano per l'intervista a Bernard - Henri Lévy su Rai3: le parole del filosofo francese avrebberolacondicio, secondo l'Agcom. ...Il Corecom Lazio certifica la violazione della legge sulla parità di accesso ai mezzi di informazione da parte del governatore dem. Nel mirino due eventi organizzati in Regione durante la campagna ele ...L'Agcom ha avviato ulteriori procedimenti sanzionatori per violazione della par condicio nei confronti delle principali emittenti nazionali. Il ...