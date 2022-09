Energia: Lupi, 'grave decisione commissione Ue, Berlino rema contro' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La decisione della commissione europea di non presentare una proposta formale sul tetto al prezzo del gas, come richiesto da 15 Stati membri dell'Unione, è grave e rischia di avere pesantissime conseguenze sulla nostra economia". Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. "Pesa su questa decisione la posizione della Germania, fin dall'inizio ostile a questa proposta. Berlino ha scelto ancora una volta la via nazionale e non quella unitaria europea per affrontare la crisi energetica che sta colpendo tutto il continente. Abbiamo sempre detto che da questa crisi si esce insieme, dividerci in questo momento è la cosa peggiore che possiamo fare. Mi auguro ci siano ancora margini per un ripensamento, e che nel Consiglio Energia straordinario di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Ladellaeuropea di non presentare una proposta formale sul tetto al prezzo del gas, come richiesto da 15 Stati membri dell'Unione, èe rischia di avere pesantissime conseguenze sulla nostra economia". Così Maurizio, leader di Noi Moderati. "Pesa su questala posizione della Germania, fin dall'inizio ostile a questa proposta.ha scelto ancora una volta la via nazionale e non quella unitaria europea per affrontare la crisi energetica che sta colpendo tutto il continente. Abbiamo sempre detto che da questa crisi si esce insieme, dividerci in questo momento è la cosa peggiore che possiamo fare. Mi auguro ci siano ancora margini per un ripensamento, e che nel Consigliostraordinario di ...

