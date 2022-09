Elisabetta, certificato di morte: la regina è deceduta per vecchiaia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ morta di vecchiaia la regina Elisabetta, la sovrana più longeva della Gran Bretagna. Lo si legge sul suo certificato di morte, che conferma che la regina è deceduta all’età di 96 anni nel castello di Balmoral. Il documento ufficiale data il decesso della sovrana alle 15 e 10 dell’8 settembre. L’estratto è stato pubblicato oggi dal National Records of Scotland, che secondo i media scozzesi nei giorni scorsi aveva impedito l’accesso al documento da parte dei mezzi di informazione. Il certificato mostra che la morte della regina Elisabetta è stata registrata dalla figlia, la principessa Anna, il 16 settembre. L’8 settembre, poco dopo le 12.30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ morta dila, la sovrana più longeva della Gran Bretagna. Lo si legge sul suodi, che conferma che laall’età di 96 anni nel castello di Balmoral. Il documento ufficiale data il decesso della sovrana alle 15 e 10 dell’8 settembre. L’estratto è stato pubblicato oggi dal National Records of Scotland, che secondo i media scozzesi nei giorni scorsi aveva impedito l’accesso al documento da parte dei mezzi di informazione. Ilmostra che ladellaè stata registrata dalla figlia, la principessa Anna, il 16 settembre. L’8 settembre, poco dopo le 12.30, Buckingham Palace aveva diffuso una nota ...

antoguerrera : Pubblicato certificato di morte della regina Elisabetta II. Come previsto, la causa del decesso è morte naturale,… - ParliamoDiNews : La Regina Elisabetta è “morta di vecchiaia” alle 15.10 dell’8 settembre: il certificato di decess… - zazoomblog : La regina Elisabetta II è morta “di vecchiaia” dice il suo certificato di morte - #regina #Elisabetta #morta… - lifestyleblogit : Elisabetta, certificato di morte: la regina è deceduta per vecchiaia - - ledicoladelsud : Elisabetta, certificato di morte: la regina è deceduta per vecchiaia -