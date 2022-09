Elezioni: Bruno Bossio (Pd), 'qualunque sia il mio destino va bene comunque, passione è la stessa' (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Diversamente da quanto pubblicato lunedì sera sul sito del ministero dell'interno, i nuovi conteggi assegnano solo un seggio al Pd calabrese escludendo me che ero numero 2 della lista". Lo scrive Enza Bruno Bossio, del Pd, sulla sua pagina Facebook. "Certamente esiste il problema di una legge elettorale pessima e farraginosa. L'abbiamo detto in campagna elettorale e sarebbe stato il mio primo impegno legislativo la proposta di modifica -prosegue la deputata uscente del Pd-. Ma la leggerezza con la quale il Viminale ha affrontato questa volta la questione è veramente da paese del terzo mondo, confermando ancora una volta che questo ministero è un porto delle nebbie, anch'esso da riformare profondamente". "In ogni caso i dati di lunedì come quelli di ieri non sono definitivi, il passaggio ufficiale è quello delle Corti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set (Adnkronos) - "Diversamente da quanto pubblicato lunedì sera sul sito del ministero dell'interno, i nuovi conteggi assegnano solo un seggio al Pd calabrese escludendo me che ero numero 2 della lista". Lo scrive Enza, del Pd, sulla sua pagina Facebook. "Certamente esiste il problema di una legge elettorale pessima e farraginosa. L'abbiamo detto in campagna elettorale e sarebbe stato il mio primo impegno legislativo la proposta di modifica -prosegue la deputata uscente del Pd-. Ma la leggerezza con la quale il Viminale ha affrontato questa volta la questione è veramente da paese del terzo mondo, confermando ancora una volta che questo ministero è un porto delle nebbie, anch'esso da riformare profondamente". "In ogni caso i dati di lunedì come quelli di ieri non sono definitivi, il passaggio ufficiale è quello delle Corti ...

