Comune di Foggia: Concorso per 1 Specialista Comunicazione (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Comune di Foggia ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Specialista della Comunicazione Istituzionale e nei rapporti con i media, per la Comunicazione istituzionale, categoria D. Viene offerto contratto a tempo pieno e determinato della durata di diciotto mesi. Bando di Concorso E' indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato e pieno per mesi diciotto di uno Specialista della Comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, categoria D, da adibire alla Comunicazione istituzionale dell'ente, (art. 18-bis del CCNL Comparto funzioni locali del 21 maggio 2018). Requisiti ed Invio ...

