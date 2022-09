Chiara Nasti | sfogo per l’influencer | “Pancia enorme | è diventato impossibile uscire”

(Di giovedì 29 settembre 2022), influencer e imprenditrice napoletana, è in attesa del suo primo figlio da Mattia Zaccagni che si chiamerà Thiago. La coppia ha deciso di chiamarlo in questo modo molto probabilmente in onore di Leo Messi, idolo del calciatore della Lazio. In queste ore, la giovane si è sfogata sui social a causa di qualche L'articolo

ParliamoDiNews : Chiara Nasti: 'È invalidante', l'influencer non riesce più ad uscire di casa #29Settembre #News #ChiaraNasti - QuotidianPost : Chiara Nasti disagi per la gravidanza: “E’ impossibile uscire: faccio fatica a muovermi” - iustusaaamicus1 : RT @PBItaliana: CHIARA NASTI - ParliamoDiNews : Chiara Nasti si sfoga: “È diventato impossibile uscire” #28Settembre #News #chiaranasti - LuizHideraldo2 : RT @PBItaliana: CHIARA NASTI -

Come si chiamerà il figlio die Mattia Zaccagni: in pochi conoscono il significato del nomenon può che essere piena di gioia e avvolta dall'amore. A breve diventerà mamma ...Gravidanza agli sgoccioli per. L'influencer e imprenditrice napoletana, sorella maggiore dell'ex tronista di Uomini e Donne Angela, ha mostrato nelle storie di Instagram il pancione che cresce sempre più. La 24enne è ...L'influencer napoletana Chiara Nasti ha chiacchierato con i suoi follower ammettendo di avere qualche problema con l'enorme pancione ...Il piccolo Thiago, frutto dell’amore tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, sta per nascere. La futura mamma non vede l’ora di poterlo ...