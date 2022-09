Calcio: Serie A, Andrea Sottil dell'Udinese è l'allenatore del mese di settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil è il miglior allenatore di Serie A nel mese di settembre, dove ha condotto i friulani a tre successi contro Roma, Sassuolo e Inter. Lo ha annunciato la Lega Serie A, che premierà il tecnico bianconero prima della gara contro l'Atalanta del prossimo 9 ottobre alla Dacia Arena di Udine. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. - (Adnkronos) - Il tecnicoè il migliordiA neldi, dove ha condotto i friulani a tre successi contro Roma, Sassuolo e Inter. Lo ha annunciato la LegaA, che premierà il tecnico bianconero primaa gara contro l'Atalanta del prossimo 9 ottobre alla Dacia Arena di Udine.

