Venezia, è allerta per l'acqua alta: ma livello troppo basso per Mose in azione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Torna l'acqua alta a Venezia, ma per i valori previsti il sistema Mose non sarà attivato. La marea attorno alle 13:30 ha raggiunto quota 80 cm, un dato comunque più basso delle previsioni. Solo una piccola parte della città è stata interessata, a partire da piazza San Marco e dalla sua Basilica.

