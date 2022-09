Ucraina, dagli Usa altri Himars e radar: aiuti per 1,1 mld (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Pentagono ha annunciato altri aiuti militari dagli Usa all’Ucraina per un valore di 1,1 miliardi di dollari. Nel nuovo pacchetto da impiegare nella guerra contro la Russia, si legge in una nota del dipartimento della Difesa americano, sono inclusi diciotto lanciarazzi Himars e “munizioni associate”, 150 veicoli Humvee, 40 camion e 80 rimorchi per “trasportare attrezzature pesanti”, radar aggiuntivi per gli aerei senza pilota. Gli Stati Uniti hanno impegnato “più di 16,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza dell’Ucraina” dall’inizio dell’invasione russa a febbraio, ricorda il Pentagono. “Oggi il dipartimento della Difesa americano ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno alla sicurezza da 1,1 miliardi di dollari per ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Pentagono ha annunciatomilitariUsa all’per un valore di 1,1 miliardi di dollari. Nel nuovo pacchetto da impiegare nella guerra contro la Russia, si legge in una nota del dipartimento della Difesa americano, sono inclusi diciotto lanciarazzie “munizioni associate”, 150 veicoli Humvee, 40 camion e 80 rimorchi per “trasportare attrezzature pesanti”,aggiuntivi per gli aerei senza pilota. Gli Stati Uniti hanno impegnato “più di 16,2 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza dell’” dall’inizio dell’invasione russa a febbraio, ricorda il Pentagono. “Oggi il dipartimento della Difesa americano ha annunciato un nuovo pacchetto di sostegno alla sicurezza da 1,1 miliardi di dollari per ...

