Sfruttamento del lavoro, chiesto il processo per 32 persone tra cui 15 dipendenti di Fincantieri (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Procura di Venezia ha chiuso con la richiesta di 32 rinvii a giudizio l’inchiesta sullo Sfruttamento del lavoro sottopagato e sui regali che una decina di funzionari di Fincantieri avrebbero ricevuto a Porto Marghera per assicurare il sistema che tollerava paghe da fame per lavoratori soprattutto asiatici. Il sostituto procuratore Giorgio Gava ha contestato, a diverso titolo, i reati di intermediazione illecita e Sfruttamento dei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi (articolo 603 bis del codice penale) e di corruzione tra privati (per le somme di denaro e regali donati da imprese subappaltatrici). Sotto accusa è finito in primo luogo il sistema della “paga globale”, ovvero dai 5 ai 7 euro all’ora, senza straordinari o maggiorazioni per lavoro festivo, senza ferie pagate per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Procura di Venezia ha chiuso con la richiesta di 32 rinvii a giudizio l’inchiesta sullodelsottopagato e sui regali che una decina di funzionari diavrebbero ricevuto a Porto Marghera per assicurare il sistema che tollerava paghe da fame per lavoratori soprattutto asiatici. Il sostituto procuratore Giorgio Gava ha contestato, a diverso titolo, i reati di intermediazione illecita edei lavoratori stranieri impiegati nella costruzione delle navi (articolo 603 bis del codice penale) e di corruzione tra privati (per le somme di denaro e regali donati da imprese subappaltatrici). Sotto accusa è finito in primo luogo il sistema della “paga globale”, ovvero dai 5 ai 7 euro all’ora, senza straordinari o maggiorazioni perfestivo, senza ferie pagate per i ...

