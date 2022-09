Foggia | risoluzione consensuale per Boscaglia

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilha annunciato ladel contratto che legava il tecnico Robertocon il club rossonero. La squadra pugliese è reduce dalla pesante sconfitta casalinga con il Pescara e, dopo cinque giornate, hanno totalizzato solo 4 punti nella classifica del Girone C di Serie C. L’allenatore è stato contestato anche dai tifosi. Ora si attende l’ufficialità del sostituto: SportFace.

Indagano i carabinieri sull'esplosione avvenuta ieri sera a. Un grosso petardo fatto scoppiare davanti a casa di Roberto Boscaglia, allenatore della squadra di calcio che ha iniziato male il campionato di serie C girone C. Boscaglia e la società avevano ...