Collegi, consigli, ricevimento genitori, scrutini: non si possono superare 40+40 ore. La scheda riassuntiva da scaricare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Guida agli "impegni annuali" dei docenti. Pubblichiamo una scheda su come distribuire le ore degli impegni extra-didattici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Guida agli "impegni annuali" dei docenti. Pubblichiamo unasu come distribuire le ore degli impegni extra-didattici. L'articolo .

orizzontescuola : Collegi, consigli, ricevimento genitori, scrutini: non si possono superare 40+40 ore. La scheda riassuntiva da scar… - settembrini61 : @fattukk Tra l’altro per farla la scuola chiede al comune il teatro. Economico? @StrappaAndrea - mxxma : @EmpfindsamerS @MrGioppino Dopo 41 anni di collegi docenti e consigli di classe andati perlopiù come descritto, ce… - itselle92 : @conlalunapiena Solo per le lezioni più eventuali scrutini, collegi e consigli. Quindi pure rosicando per i 12 punt… - jessydizi : Se mi arriva un’altra convocazione da 2h chiudo la casella di posta perché mi sto avvelenando. Per 200€ scarsi dovr… -