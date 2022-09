Centurion: «Ero depresso e stanco della vita. Ma tornerà a giocare a calcio» (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ex esterno del Genoa Ricardo Centurion si è raccontato a Radio La Red, dove ha parlato della sua battaglia con la depressione SOFFERENZE – «Mi ero stancato della vita, ho sopportato tante cose. Avevo bisogno di isolarmi da tutto, mi sentivo sopraffatto. Avevo attacchi di panico. Pensavo che l’amore di mia figlia mi avrebbe fatto dimenticare molte ferite che avevo aperte. Ma non riesco a guardarla negli occhi mentre cresce. Però sono sicuro che tornerà a giocare a calcio». L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) L’ex esterno del Genoa Ricardosi è raccontato a Radio La Red, dove ha parlatosua battaglia con la depressione SOFFERENZE – «Mi ero stancato, ho sopportato tante cose. Avevo bisogno di isolarmi da tutto, mi sentivo sopraffatto. Avevo attacchi di panico. Pensavo che l’amore di mia figlia mi avrebbe fatto dimenticare molte ferite che avevo aperte. Ma non riesco a guardarla negli occhi mentre cresce. Però sono sicuro che». L'articolo proviene daNews 24.

