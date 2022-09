(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ildiritorna in un’dia tiratura limitata, autografata e numerata a mano dal Maestro Il grande classicoditorna in unadida’s– Exclusive Edition. Numerata e autografata a mano dal Maestro, questa versione di un’opera iconica del fumetto italiano è disponibile inlimitata a sole 113 copie, da giovedì 28 settembre per Panini Comics in esclusiva su Panini.it. L’opera illustra la vita e l’arte di uno dei pittori più maudit del Rinascimento italiano, dall’arrivo a Roma ...

Lopinionista : Caravaggio di Milo Manara in una nuova edizione di lusso da collezione - Nerdmovieprod : Milo Manara’s Caravaggio – Exclusive Edition: Panini annuncia l’e #MiloManara #panini - FabioPariante : #Caravaggio di Milo Manara/ Milo Manara's Caravaggio – Exclusive Edition. Nuova edizione numerata e autografata del… -

Revenews

... il 25 il giornalista Michele Serra con la sua L'amaca di domani, il 12 marzo Antonio, Adriano ... mentre il 27 aprile torna Vittorio Sgarbi con Pasolini. Per la musica da segnalare l'...Manara lo ha definito 'ildei giorni nostri', 'il James Joyce del fumetto' per Pier Vittorio Tondelli mentre Roberto Benigni, che gli ha dedicato dopo la morte il film 'Il piccolo ... Il Caravaggio di Milo Manara ritorna in un’edizione di lusso a tiratura limitata Il Caravaggio di Milo Manara ritorna in un'edizione di lusso a tiratura limitata, autografata e numerata a mano dal Maestro ...Il grande classico Caravaggio di Milo Manara torna in una nuova edizione di lusso da collezione per Panini Comics.