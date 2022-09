Borsa: Milano apre in calo, Ftse Mib - 0,9% (Di mercoledì 28 settembre 2022) Avvio in calo per la Borsa di Milano, con una pioggia di vendite su tutto il listino. L'indice Ftse Mib cede lo 0,92% a quota 20.767 con banche ed energia a pesare maggiormente. Maglia nera è Stm ( - ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022) Avvio inper ladi, con una pioggia di vendite su tutto il listino. L'indiceMib cede lo 0,92% a quota 20.767 con banche ed energia a pesare maggiormente. Maglia nera è Stm ( - ...

