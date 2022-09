Bianchi: “Chiunque verrà nel nuovo governo non ripartirà da zero”. Esiste un rischio democratico? “Assolutamente no, il Paese è solido. Il problema è combattere l’astensionismo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Credo che chi verrà, Chiunque verrà, sulla base delle considerazioni che farà il nuovo governo, potrà ripartire non da zero ma da tre”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a margine di un evento a Genova. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Credo che chi, sulla base delle considerazioni che farà il, potrà ripartire non dama da tre”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizioa margine di un evento a Genova. L'articolo .

