Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 27/09/22 (Di martedì 27 settembre 2022) Avete presente quel film con Bill Murray in cui lui si sveglia e rivive ogni giorno lo stesso giorno? Ecco, è quello che capita a noi, da circa 3 anni, con Uomini e Donne. Non so voi, ma a me realmente, ogni volta che Riccardo Guarnieri e Ida Platano bocca, sembra di rivedere in loop la stessa puntata, da tre anni a questa parte (sono 3? sono di più? di meno? io ormai ho persona la concezione del tempo appresso a sti due) stesse argomentazioni, stesse parole, stesse espressioni, se non fosse per gli 800 cambi look della Platano e per Riccardo (ci fate caso che non lo chiamo più Riccardone-one-one? Ormai l’ho definitivamente retrocesso, non pensavo fosse possibile e invece è successo, sigh) che passa dal colorito bianco camera mortuaria al marroncino doccia solare, io non capirei che sono passati degli anni e che nel frattempo sono ... Leggi su isaechia (Di martedì 27 settembre 2022) Avete presente quel film con Bill Murray in cui lui si sveglia e rivive ogni giorno lo stesso giorno? Ecco, è quello che capita a noi, da circa 3 anni, con. Non so voi, ma a me realmente, ogni volta che Riccardo Guarnieri e Ida Platano bocca, sembra di rivedere in loop la stessa, da tre anni a questa parte (sono 3? sono di più? di meno? io ormai ho persona la concezione del tempo appresso a sti due) stesse argomentazioni, stesse parole, stesse espressioni, se non fosse per gli 800 cambi look della Platano e per Riccardo (ci fate caso che non lo chiamo più Riccardone-one-one? Ormai l’ho definitivamente retrocesso, non pensavo fosse possibile e invece è successo, sigh) che passa dal colorito bianco camera mortuaria al marroncino doccia solare, io non capirei che sono passati degli anni e che nel frattempo sono ...

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - ROMA_News : RT @s_corradino: ENTRANO IN PARLAMENTO Ilaria Cucchi, Aboubakar Soumahoro, Cafiero De Raho, Roberto Scarpinato, Marco Furfaro, Paolo Ciani.… - fran_rom_corr : RT @La_manina__: Hanno vinto gli evasori, i mafiosi, i corrotti, gli anziani, i razzisti, gli omofobi, i fascisti, gli egoisti, gli uomini,… -