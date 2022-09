Traffico Roma del 27-09-2022 ore 19 | 00

(Di martedì 27 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneincolonnato sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra laFiumicino e Ostia Acilia a seguire si rallenta tra via Pontina via Tuscolana è ancora via Prenestina & via Nomentana in interna si sta in coda tra Cassia bis e Salaria e tra Nomentana e l’uscita per laL’Aquila rallentamenti poi sulla tratto Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini al raccordo anulare direzione fuoritrafficata la tangenziale est con rallentamenti tra Tiburtina Portonaccio e via Nomentana verso lo stadio Olimpico è tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni Sulla via Nomentana un incidente rallenta ilall’altezza di via XXI Aprile incidente code anche sulla Cristoforo Colombo tra il raccordo anulare via ...

ItalianAirForce : #Scramble per 2 #Eurofighter del 51º Stormo dell'#AeronauticaMilitare che questa mattina sono decollati per interce… - romanoesaurito : RT @romatoday: Alberi pericolanti e strada chiusa: a Roma nord traffico da bollino rosso - Ferrovie_IT : #RFI: Linea Roma – Cassino dalle ore 18:00 traffico ferroviario tornato regolare tra Ciampino e Colle Mattia dopo a… - zazoomblog : Traffico Roma del 27-09-2022 ore 18:00 - #Traffico #27-09-2022 #18:00 - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea Roma – Cassino dalle ore 17:20 traffico ferroviario rallentat… -

RomaToday

...in prossimità del cantiere tra Castel di Decima e Spinaceto In entrambe le direzioni aumenta ilanche sul Raccordo Anulare troviamo rallentamenti e code in carreggiata esterna tra la......OPPOSTA IN INTERNA CODE TRA LA CASSIA BIS E VIA SALARIA E PIU AVANTI TRA VIA NOMENTANA E L'A24...DI DECIMA E SPINACETO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE SU VIA CASSIA CODE A TRATTI PER... Alberi pericolanti e strada chiusa: a Roma nord traffico da bollino rosso Infatti dalle ore 15 alle ore 18 di domenica 2 ottobre sarà chiuso al traffico viale dei Romagnoli, nel tratto compreso tra via del Castello e via Pericle Ducati e saranno deviate le linee 04-C4-C13.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...