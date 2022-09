(Di martedì 27 settembre 2022) Oggi, ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano più apprezzato di sempre, c’è anche lui:, giornalista rinomato perché grande firma del Corriere della Sera e fortemente apprezzato dalle nuove generazioni di lettori. Eclettico, affabile e dalla scrittura sobria, ci racconterà qualcosa in più della sua vita professionale e non. Conosciamolo meglio intanto! Chi è: cenni biografici e percorso professionale Partiamo, allora, con qualche cenno biografico:nasce a Cosenza il 26 novembre del 1979. Diciamolo ancora: è firma rinomata del Corriere della Sera, ed è un giornalista che rappresenta le nuove generazioni. Ma non si limita solamente alla penna. Infatti, è spesso ospite di talk show televisivi, oltre ad essere un apprezzato conduttore radiofonico. Leggi anche: Oggi è un altro ...

CorriereCitta : Tommaso Labate: chi è, età, carriera, orientamento politico, matrimonio, moglie e Instagram - CorriereCitta : Tommaso Labate, chi è la moglie Valeria Bilello: età, carriera, foto e Instagram - twittaminemo : #OggiEUnAltroGiorno #27Settembre Affetti Stabili Romina Carrisi, Jessica Morlacchi, Laura Freddi, Memo Remigi, Anto… - SoniaSamoggia : RT @serenel14278447: 'NOMI La squadra di Meloni: Crosetto in prima fila, poi Donzelli. Viminale: spunta l’idea del prefetto di Salvini di T… - serenel14278447 : 'NOMI La squadra di Meloni: Crosetto in prima fila, poi Donzelli. Viminale: spunta l’idea del prefetto di Salvini d… -

RTL 102.5

diCrosetto in prima fila, Donzelli potrebbe guidare i parlamentari eletti alla Camera. Viminale, spunta l'idea del prefetto di Salvini. E per la "quota alleati" in lizza Bongiorno, Tajani ...Come scrive, Guido Crosetto è in pole position . Due le possibili destinazioni finali: il ministero della Difesa oppure direttamente Palazzo Chigi, con i galloni di sottosegretario ... Ospiti - Tommaso Labate Oggi, ospite a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano più apprezzato di sempre, c’è anche lui: Tommaso Labate, giornalista rinomato perché grande firma del Corriere della Sera e fortemente app ...Un’altra imperdibile puntata con il salotto pomeridiano più amato di sempre: Oggi è un altro giorno, in compagnia di Serena Bortone, la padrona di casa da queste parti. Tra gli ospiti della puntata di ...