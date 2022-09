Roma, Tevere in piena: auto bloccate nella notte sulla banchina allagata (Di martedì 27 settembre 2022) Roma – Sono rimasti bloccati in auto sulla banchina allagata, in prossimità dell’argine del Tevere, a causa della piena del fiume. È accaduto nella notte a LungoTevere Arnaldo da Brescia, a Roma, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con in supporto il personale del nucleo fluviale e i sommozzatori. Sono state recuperate quattro auto, con a bordo conducenti e passeggeri. Le persone sono state riportate in salvo, le auto recuperate e messe in sicurezza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022)– Sono rimasti bloccati in, in prossimità dell’argine del, a causa delladel fiume. È accadutoa LungoArnaldo da Brescia, a, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con in supporto il personale del nucleo fluviale e i sommozzatori. Sono state recuperate quattro, con a bordo conducenti e passeggeri. Le persone sono state riportate in salvo, lerecuperate e messe in sicurezza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e ...

