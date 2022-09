Pippo Baudo e Katia Ricciarelli | svelato dopo anni perché si sono lasciati

Leggi su leggilo

(Di martedì 27 settembre 2022)stati insieme per moltissimi. Ma conoscete i reali motivi per cui si? Da non credere, vediamoli insieme. In pochi sanno che il grandeè stato sposato per diversicon. La nota cantante haalcuni dettagli sulla fine del loro matrimonio L'articolo proviene da Leggilo.org.