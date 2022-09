Oceano Pacifico: spuntata un’isola vulcanica inedita in qualche ora (Di martedì 27 settembre 2022) Le immagini catturate dal satellite statunitense Landsat 9 il 14 settembre scorso di Nasa e Usgs, e da Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, sembrano assolutamente sbalordire. Nell’Oceano Pacifico è nata, in appena 11 ore di tempo, una nuova isola. Tutto è partito dal risveglio del vulcano sottomarino Home Reef, che tra il 9 e il 10 settembre e nei dì successivi, ha ripreso la propria attività emettendo lava, vapore e cenere dopo essere stato in silenzio per 16 anni. L’Home Reef fa parte di una dorsale oceanica che si estende dalla Nuova Zelanda a Tonga, in una zona in cui la placca dell’Oceano Pacifico sta rapidamente scivolando sotto altre due placche, ovvero quella di Kermadec e quella di Tonga, alla strabiliante velocità di 24 ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Le immagini catturate dal satellite statunitense Landsat 9 il 14 settembre scorso di Nasa e Usgs, e da Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, sembrano assolutamente sbalordire. Nell’è nata, in appena 11 ore di tempo, una nuova isola. Tutto è partito dal risveglio del vulcano sottomarino Home Reef, che tra il 9 e il 10 settembre e nei dì successivi, ha ripreso la propria attività emettendo lava, vapore e cenere dopo essere stato in silenzio per 16 anni. L’Home Reef fa parte di una dorsale oceanica che si estende dalla Nuova Zelanda a Tonga, in una zona in cui la placca dell’sta rapidamente scivolando sotto altre due placche, ovvero quella di Kermadec e quella di Tonga, alla strabiliante velocità di 24 ...

