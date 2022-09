Conte vince a Napoli grazie al reddito e non solo (inutile negarlo) (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo archiviato anche questa competizione elettorale. A Napoli, però, il voto ci ha restituito uno scenario diverso dal resto d’Italia. Qui a vincere, anzi a stravincere è il Movimento 5 Stelle con il 41% dei voti. Riesce a portare a casa tutti i collegi uninominali. Sbanca, insomma, lasciando le briciole a Pd e centrodestra. Un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 27 settembre 2022) Abbiamo archiviato anche questa competizione elettorale. A, però, il voto ci ha restituito uno scenario diverso dal resto d’Italia. Qui are, anzi a strare è il Movimento 5 Stelle con il 41% dei voti. Riesce a portare a casa tutti i collegi uninominali. Sbanca, insomma, lasciando le briciole a Pd e centrodestra. Un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

LaVeritaWeb : Fi all’8,2%, Carlo Calenda al 7,7%, Luigi Di Maio non entra in Parlamento. Daniela Santanché travolge Carlo Cottare… - _Nico_Piro_ : Quindi non c'entra nulla il fatto che andando al governo con la Lega e lasciando finire il tandem Conte-Zingaretti… - eliopil1 : Questi partiti del centro sinistro compreso i 5 stelle non hanno letto la legge elettorale.presentandosi in ordine… - larcisiciliano : ??3/3 in DL aiuti, isolando Conte,... Missione compiuta: il PD conserva il suo inutile 19% ma è sempre dotato di u… - salerno_vince : RT @gloquenzi: Conte ha perso 6.000.000 (seimilioni) di voti rispetto al 2018 e se ne vanta. Poi dice che non è discalculico... -