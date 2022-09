«Col suo grande membro Rocco Siffredi ha contribuito alla trasformazione di un’epoca» (Di martedì 27 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Francesca Manieri, ideatrice e sceneggiatrice di Supersex, serie in sette puntate dedicata a Rocco Siffredi, in onda su Netflix nel 2023. «Rocco Siffredi è come Marilyn Monroe, ha da un lato un elemento di conservazione e dall’altro qualcosa di eccedente». La Manieri dice che nelle sue intenzioni non c’era di fare una storia sul porno, ma «su ciò che il porno rappresenta» e descrive Siffredi come «un ragazzo sentimentale che sognava di lasciare l’Abruzzo e ha pagato un prezzo umano alto, conciliando con fatica l’arcaico della provincia e l’incontro con le città e si domanda: “Potrò amare ed essere amato?”». Per scrivere la serie è partita da un’immagine di Rocco solo in uno stand pornografico che maneggia il calco del suo fallo, che cade e lui si ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Francesca Manieri, ideatrice e sceneggiatrice di Supersex, serie in sette puntate dedicata a, in onda su Netflix nel 2023. «è come Marilyn Monroe, ha da un lato un elemento di conservazione e dall’altro qualcosa di eccedente». La Manieri dice che nelle sue intenzioni non c’era di fare una storia sul porno, ma «su ciò che il porno rappresenta» e descrivecome «un ragazzo sentimentale che sognava di lasciare l’Abruzzo e ha pagato un prezzo umano alto, conciliando con fatica l’arcaico della provincia e l’incontro con le città e si domanda: “Potrò amare ed essere amato?”». Per scrivere la serie è partita da un’immagine disolo in uno stand pornografico che maneggia il calco del suo fallo, che cade e lui si ...

