Cassano punge Filippo Inzaghi | Giocava alla carlona | con dei fenomeni che gli mettevano la palla e lui

AreaNapoli.it

: 'Parlare di Allegri è come sparare sulla croce rossa, dovrebbe andare via' Un altro elemento della Bobo Tv, Antonio, ha voluto parlare della Juventus e nello specifico di ...Evidentementee Bastoni non intende lasciar passare senza ironizzare. Cassano punge Maggio, la risposta dell'ex Napoli 'umilia' il barese Cassano e Adani sono tornati a criticare Massimiliano Allegri e la Juventus per aver perso la partita col Monza ...Nuova incredibile reazione di Antonio Cassano alla sconfitta della Juventus: la provocazione contro Massimiliano Allegri.