Basket femminile, Supercoppa italiana: Ragusa resiste un tempo, poi la Virtus Bologna dilaga e va in finale (Di martedì 27 settembre 2022) Si è conclusa anche la seconda semifinale della Supercoppa italiana 2022 del Basket femminile e dopo Schio a staccare il biglietto per la finalissima di domani è stata la Virtus Bologna, che affrontava Ragusa. Match che inizia nel segno del grande equilibrio, con Nicole Romeo che mette la prima tripla della partita, ma Bologna che risponde colpo su colpo e, anzi, alza le sue percentuali e a metà primo quarto è avanti 9-7. Allunga la Virtus grazie all’indisciplina e a un paio di errori palla in mano delle siciliane e le emiliane scappano via sul +8 e primo break della partita. Non molla, però, Ragusa che dalla lunetta resta in partita, anche se nell’ultimo minuto prima Andrè e poi la tripla di Parker ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Si è conclusa anche la seconda semidella2022 dele dopo Schio a staccare il biglietto per la finalissima di domani è stata la, che affrontava. Match che inizia nel segno del grande equilibrio, con Nicole Romeo che mette la prima tripla della partita, mache risponde colpo su colpo e, anzi, alza le sue percentuali e a metà primo quarto è avanti 9-7. Allunga lagrazie all’indisciplina e a un paio di errori palla in mano delle siciliane e le emiliane scappano via sul +8 e primo break della partita. Non molla, però,che dalla lunetta resta in partita, anche se nell’ultimo minuto prima Andrè e poi la tripla di Parker ...

sportface2016 : #Basket, #Supercoppa Serie A1 femminile 2022: #Bologna schiaccia #Ragusa e vola in finale, 99-62 - karda70 : #Basketfemminile il @familaschio #Schio supera @BFLeMuraLucca e vola in finale di #Supercoppa #SerieA1 #Alghero… - zazoomblog : Basket femminile Famila Schio in finale di Supercoppa Italiana 2022. Lucca desta una bella impressione - #Basket… - OA_Sport : Basket femminile: il Famila Schio si guadagna la finale di Supercoppa Italiana 2022, ma Lucca, pur sconfitta, lanci… - zazoomblog : LIVE – Schio-Lucca 67-61 semifinale Supercoppa 2022 Serie A1 femminile basket: RISULTATO in DIRETTA - #Schio-Lucca… -