Italia Under 21, con il Giappone finisce pari: segna Colombo (Di lunedì 26 settembre 2022) I ragazzi dell'Italia U21 di Nicolato pareggiano in amichevole contro il Giappone: ancora a segno l'attaccante del Lecce Colombo Dopo la sconfitta contro l'Inghilterra di qualche giorno fa, l'Italia Under 21 di mister Paolo Nicolato frena per 1-1 contro il Giappone in amichevole. Gli azzurrini sbloccano la partita con un super gol di Lorenzo Colombo, attaccante del Lecce, che ha battuto il portiere nipponico con un super gol al volo. Ma nella ripresa arriva il pareggio della nazionale orientale, che con Fujio sigla l'1-1 finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

