Inter - Roma nel segno di Mourinho: storia e statistiche del match (Di lunedì 26 settembre 2022) Un punto di differenza, quattro dalla vetta. Nonostante il momento della stagione, Inter - Roma è da considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto, più di quanto la tradizione delle due squadre ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 26 settembre 2022) Un punto di differenza, quattro dalla vetta. Nonostante il momento della stagione,è da considerarsi a tutti gli effetti uno scontro diretto, più di quanto la tradizione delle due squadre ...

OptaPaolo : 4 - Per la prima volta dal 13 febbraio 1955, #Inter, #Juventus, #Roma e #Milan hanno perso una partita di #SerieA n… - FBiasin : Oggi hanno perso (nell’ordine) #Inter, #Juve, #Roma e #Milan. Ognuna di queste squadre ha portato a casa la bellez… - carlogarganese : SERIE A TEAM PRESSING - 2022-23 (average p90) Napoli 81 Fiorentina 81 Salernitana 75 Milan 73 Verona 70 Cremonese… - EkranoplanMusic : @Nonzi83 @Nonzi83 cominciamo a pensare a Inter Roma e che sia l'inizio di una sorta di catarsi calcistica - GioC2392 : RT @smgii1908: Io di ritardati ne ho visti, come gli interisti che hanno comprato il biglietto per Inter-Roma, nessuno mai -