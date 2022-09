Il Sannio porta due sindaci in Parlamento | a festeggiare sono Rubano e Matera

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlavrà due parlamentari nella prossima consiliatura, entrambi di centrodestra. A brindareFrancescodi Forza Italia e Domenicoper Fratelli d’Italia. Duedi piccoli comuni della provincia: il berlusconiano lo è a Puglianello, il meloniano a Bucciano., 34anni e una laurea in giurisprudenza in tasca, siederà tra i banchi di Montecitorio. A lui è andata la sfida politica più attesa, quella dell’uninominale di Benevento. L’insidia, alla vigilia, era rappresentata dalla senatrice uscente Sandra Lonardo, sostenuta da ‘Noi di Centro’, il partito di Clemente Mastella. In realtà, sin dalle prime battute dello spoglio cominciato a tarda notte è parso subito chiaro che non sarebbe stato un match all’ultimo punto. Il candidato di ...

