Enrico Letta | «Una giornata triste | non mi ricandiderò»

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il segretario del Pd propone un'opposizione dura e intransigente: «Il Pd è la prima forza di opposizione». «Il Partito Democratico non permetterà che l'Italia si stacchi dai valori europei e da quelli della Costituzione». Nei prossimi giorni il via del percorso verso il congresso dove non si ripresenterà come candidato

... al Congresso non mi ricandiderò' "È un risultato insoddisfacente, ce l'abbiamo messa tutta, ma non è stato sufficiente", ha commentato il segretario del Pd,, durante la conferenza ...commenterà i risultati del voto stamattina alle 11.30 in conferenza stampa alla sede del Nazareno, ha fatto sapere l'ufficio stampa Pd. La sconfitta comunque si preannuncia di quelle che ...Letta: “Preparare congresso, non mi ripresenterò” – Enrico Letta ha sottolineato l’esigenza di preparare il congresso “al quale non mi ripresenterò candidato”. Il leader dem ha affermato che continuer ...Il leader del Pd analizza la sconfitta alle elezioni politiche in conferenza stampa al Nazareno: “Faremo opposizione dura”, assicura ...