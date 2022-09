Elezioni | ora è ufficiale | eletto Costa | fuori Di Maio

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ora è definitivo. Sergio, Movimento 5 Stelle, vince la corsa all’uninominale nel collegio Napoli U02 che abbraccia i quartieri digrotta, Bagnoli, Soccavo, Posillipo, ma anche il centro storico, Chiaia e Mercato. Ha ottenuto 67.936 voti pari al 39,7%. Clamorosa l’esclusione di Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico che ha ottenuto 41.743 voti che rappresentano il 24,4. Terza, sostenuta dal centro destra, Maria Rosari Rossi con 38.515 voti, il 22,5. Quarta la ministra Mara Carfagna, 12.144 voti, il 7,1. A febbraio 2018, durante la trasmissione televisiva ½ h in più di Lucia Annunziata, Luigi Di, allora leader del Movimento 5 Stelle, fece proprio il nome di, generale dei Carabinieri Forestali, come possibile ministro ...

you_trend : Con 473 seggi su 919 l'affluenza parziale è al 17,19%, contro il 16,85% delle elezioni politiche del 2018, alla ste… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle 23 ha votato il 64,67% degli aventi diritto. Nella… - NicolaPorro : L’esito del voto si avvicina ed ecco che Parigi, Berlino e Washington iniziano a fare retromarcia sulla Meloni. Il… - nicoferlav : RT @NicolaPorro: ?? ULTIM’ORA: clamorosi numeri del centrodestra. Leggete quanti seggi ottengono Meloni, Salvini e Berlusconi - www_caressa_it : Ok mi succede sempre dopo le elezioni ma ora sulla metro mi guardo intorno, un rapido calcolo ed è subito: 'quindi… -

... ma giàvi voglio dire GRAZIE'. Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini. ... Renato Schifani (centrodestra) avrebbe vinto lein Sicilii con una percentuale che va da ...L'Italia entra nella stagione di Giorgia Meloni , trionfatrice allesia sugli avversati che sui compagni di cordata. Un dato certo, quasi una novità per la ...si spera in una transizione "...Era lo scorso 21 giugno quando il Senato fu chiamato ad esprimersi su un ordine del giorno per avallare l'ennesimo invio di armi all'Ucraina.Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...