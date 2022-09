Calcio, Roberto Mancini: “Molto bene per 70 minuti, gli ultimi 20 non mi sono piaciuti” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, si gode il successo per 0-2 dell’Italia in Ungheria nella sesta ed ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio: decisivi alla Puskás Aréna di Budapest i gol di Raspadori e Dimarco. Il CT degli azzurri ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L’analisi del match a caldo da parte del tecnico: “Abbiamo fatto Molto bene per 70 minuti, gli ultimi venti proprio non mi sono piaciuti. sono contento però sul 2-0 la partita la devi tenere in controllo. Ci siamo fatti schiacciare, non mi sono piaciuti“. Con la vittoria in Ungheria per gli azzurri arrivano il primo posto nel girone e quindi la ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Il commissario tecnico dell’Italia,, si gode il successo per 0-2 dell’Italia in Ungheria nella sesta ed ultima giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di: decisivi alla Puskás Aréna di Budapest i gol di Raspadori e Dimarco. Il CT degli azzurri ha parlato ai microfoni di Rai Sport. L’analisi del match a caldo da parte del tecnico: “Abbiamo fattoper 70, gliventi proprio non micontento però sul 2-0 la partita la devi tenere in controllo. Ci siamo fatti schiacciare, non mi“. Con la vittoria in Ungheria per gli azzurri arrivano il primo posto nel girone e quindi la ...

