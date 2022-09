Atp Tel Aviv 2022, qualificazioni: Nardi out a sorpresa al turno decisivo (Di lunedì 26 settembre 2022) Sconfitta a sorpresa per Luca Nardi nel turno decisivo delle qualificazioni del torneo Atp 250 di Tel Aviv (cemento indoor). Il giovane azzurro si è arreso con lo score di 6-4 7-6(4) contro la wild card di casa Edan Leshem (numero 443 del ranking mondiale), che ha prevalso in un’ora e quarantasette minuti di gara. Rammarico soprattutto per l’andamento del secondo set nell’angolo del pesarese. Quest’ultimo, sopra 3-1, ha avuto ha avuto a disposizione ben sei palle (due consecutive) per andare sul doppio break di vantaggio. Sul 5-4, inoltre, ha mancato un set point con l’israeliano al servizio. Una volta giunti al tie-break, però, Leshem non ha perdonato andando a cogliere una vittoria abbastanza sorprendente. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Sconfitta aper Lucaneldelledel torneo Atp 250 di Tel(cemento indoor). Il giovane azzurro si è arreso con lo score di 6-4 7-6(4) contro la wild card di casa Edan Leshem (numero 443 del ranking mondiale), che ha prevalso in un’ora e quarantasette minuti di gara. Rammarico soprattutto per l’andamento del secondo set nell’angolo del pesarese. Quest’ultimo, sopra 3-1, ha avuto ha avuto a disposizione ben sei palle (due consecutive) per andare sul doppio break di vantaggio. Sul 5-4, inoltre, ha mancato un set point con l’israeliano al servizio. Una volta giunti al tie-break, però, Leshem non ha perdonato andando a cogliere una vittoria abbastanza sorprendente. SportFace.

sportface2016 : #TelAvivWatergenOpen | Qualificazioni: #Nardi out a sorpresa al turno decisivo - Deiana_Luca9 : RT @livetennisit: ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE) - apeindiana : RT @LorenzoAndreol4: Da domani su @SuperTennisTv i tornei di: Parma (Wta) ???? Tallin (Wta) ???? Seoul (Atp) ???? Sofia (Atp) ???? Tel Aviv (Atp)… - Typhlax : This week #tennis: 3 ATP 250 Seoul Tel Aviv Sofia 2 WTA 250 Tallinn Parma #wta #atp - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati con il dettaglio del Day 1. In campo due azzurri (LIVE) -