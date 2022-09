Architettura Open House, da mercoledì a sabato Napoli alla scoperta di case e cantieri di architetti (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci siamo, gli amanti del bello, dell’Architettura, e i turisti che desiderano scoprire qualcosa in più su Napoli, sono sostenuti, dal ricco programma di Architettura Open House, con appuntamenti dal 28 settembre all’1 ottobre 2022, pubblicati su www.ArchitetturaOpenHouse.it e sulle pagine social facebook ed instagram dedicate. Il tour settembrino alla V° edizione, con focus sugli architetti e l’Architettura partenopea, torna con il sostegno di Studio Trisorio, e partner come Leonardo Immobiliare, Macos Design, Si.ge.A. Costruzioni, Agorà Morelli, Quick parking, YNyesNapoli, e Tenuta Cavalier Pepe. Appuntamenti trasversali e interessanti, che hanno visto quest’anno il contributo della ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Ci siamo, gli amanti del bello, dell’, e i turisti che desiderano scoprire qualcosa in più su, sono sostenuti, dal ricco programma di, con appuntamenti dal 28 settembre all’1 ottobre 2022, pubblicati su www..it e sulle pagine social facebook ed instagram dedicate. Il tour settembrinoV° edizione, con focus suglie l’partenopea, torna con il sostegno di Studio Trisorio, e partner come Leonardo Immobiliare, Macos Design, Si.ge.A. Costruzioni, Agorà Morelli, Quick parking, YNyes, e Tenuta Cavalier Pepe. Appuntamenti trasversali e interessanti, che hanno visto quest’anno il contributo della ...

VeronicaCaprio : Da mercoledi 28 settembre a sabato 1 ottobre 2022 “Architettura Open House” Napoli - RosarioLavorgna : Da mercoledi 28 settembre a sabato 1 ottobre 2022 “Architettura Open House” Napoli - antsolano : A Napoli torna Architettura Open House: il weekend per scoprire l’anima della città | Vanity Fair Italia - VanityFairIt : Dal 28 settembre al 1° ottobre tanti appuntamenti per conoscere le architetture più segrete della città… - PetrelliFlavia : A Napoli torna Architettura Open House: il weekend per scoprire l’anima della città -