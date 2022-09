Alle 21,10 Marco Intravaia sempre davanti con 7530 preferenze, scrutinate 653 sezioni su 1185 (Di lunedì 26 settembre 2022) Alle ore 14,00 è cominciato lo spoglio delle urne. L’esito del voto determinerà chi andrà a sedere a Sala d’Ercole, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sono 70 i seggi in tutto. Per la provincia di Palermo a Fratelli d’Italia dovrebbero scattare 3 seggi. Sin dall’inizio delle operazioni di scrutinio il monrealese Marco Intravaia ha tenuto gli altri candidati a distanza. Adesso Aricò sta recuperando, assieme ad Alaimo e Ferrara. Aggiornamento h 21,10 sezioni 653/1.185 preferenze Marco Intravaia 7530 Alessandro Aricò 6597 Brigida Alaimo 3221 Fabrizio Ferrara 6198 Giosuè Maniaci 1705 Francesco Scarpinato 2428 Aggiornamento h 20:35 sezioni 342/1.185 preferenze Marco Intravaia ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 26 settembre 2022)ore 14,00 è cominciato lo spoglio delle urne. L’esito del voto determinerà chi andrà a sedere a Sala d’Ercole, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Sono 70 i seggi in tutto. Per la provincia di Palermo a Fratelli d’Italia dovrebbero scattare 3 seggi. Sin dall’inizio delle operazioni di scrutinio il monrealeseha tenuto gli altri candidati a distanza. Adesso Aricò sta recuperando, assieme ad Alaimo e Ferrara. Aggiornamento h 21,10653/1.185Alessandro Aricò 6597 Brigida Alaimo 3221 Fabrizio Ferrara 6198 Giosuè Maniaci 1705 Francesco Scarpinato 2428 Aggiornamento h 20:35342/1.185...

GiuliaSalemi93 : Le novità non sono finite. Da sabato 1 ottobre ci sentiamo e ci vediamo (canale 67) su R101 tutti i weekend dalle… - teatrolafenice : Ascoltiamo un istante dalla Sonata n. 2 in fa maggiore per corno e archi di Luigi Cherubini. Al corno Loris Antiga.… - marcocappato : Alle urne, per partecipare all'iniziativa di verbalizzazione collettiva per denunciare che queste elezioni si tengo… - gira_marco : RT @imballoionico: Dovevate fare i partigiani quando hanno impedito alle persone di lavorare se non vaccinate, manganellandole in strada se… - _Karine_C : RT @teatrolafenice: Ascoltiamo un istante dalla Sonata n. 2 in fa maggiore per corno e archi di Luigi Cherubini. Al corno Loris Antiga. Mar… -