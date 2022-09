Alessandro Cecchi Paone spara a zero contro Scherzi a Parte | “Deludente”

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di. Enrico Papi, ancora una volta, ha deciso di cimentarsi in questa impresa. Purtroppo, però, sulla scia dei risultati dell’anno scorso, anche questa edizione non sembra stia avendo un grande impatto sul pubblico., in un’intervista per Nuovo Tv, ha ammesso di pensarla allo stesso modo. Potrebbe interessarti:, ecco come e dove vedere la replica della prima puntata, le critiche di: “I giochetti ai vip non sono avvincenti” Il mondo della televisione è in continua evoluzione. Nell’ultimo decennio, i programmi hanno compiuto ...