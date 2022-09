Al centrodestra 180 seggi uninominali

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ilavrebbe vinto in 60 collegial Senato e 122 Camera. Il centrosinistra in 7 al Senato e 12 alla Camera. M5s avanti in 4al Senato e 10 alla Camera: si tratta in particolare di tutti i collegi...

zav_news : ?? #ElezioniPolitiche2022 , assegnati tutti i 221 seggi uninominali: ?? Centrodestra: 180 (81%) ?? Centrosinistra: 20… - GoffredoAdi : RT @SBidimedia: #ElezioniPolitiche2022 Finalmente alle 11 di mattina riusciamo ad assegnare tutti e 221 gli uninominali ?? Centrodestra 18… - EmanuelOian : RT @SBidimedia: #ElezioniPolitiche2022 Finalmente alle 11 di mattina riusciamo ad assegnare tutti e 221 gli uninominali ?? Centrodestra 18… - Giu_GiuM : RT @SBidimedia: #ElezioniPolitiche2022 Finalmente alle 11 di mattina riusciamo ad assegnare tutti e 221 gli uninominali ?? Centrodestra 18… - liberalunicorno : RT @SBidimedia: #ElezioniPolitiche2022 Finalmente alle 11 di mattina riusciamo ad assegnare tutti e 221 gli uninominali ?? Centrodestra 18… -

Agenzia ANSA

Nella circoscrizione Veneto 2 per la coalizione disono stati eletti Massimo Bitonci (...5% - ITALEXIT PER L'ITALIA 13.356 2,5% Alberto Poli - 10.576 - 1,9% - VITA 10.1,9% Loredana ...Vedrete anche questo, tanto più che anche all'interno dele dintorni c'è la tentazione ... Allo stato delle cose, con tutti i numeri che ho dato all'inizio, cui vanno aggiuntimila ... Elezioni 2022: l'Italia al Centrodestra, Fdi è primo partito. Pd al 19%, M5s terzo partito, Lega in calo - Politica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L’ex presidente del Senato, candidato del centrodestra, è in vantaggio di 13 punti su De Luca. Solo terza la candidata del Pd-Cento Passi Caterina Chinnici ...