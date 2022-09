Torino | Lukic in gol con la Serbia | Juric lo aspetta per il Napoli

vendesizzo : RT @ToroGoal: ? Gol di Sasa #Lukic con la @FSSrbije nella gara di #NationsLeague contro la Svezia. Nel frattempo Demba #Seck ha esordito ne… - Cucciolina96251 : RT @ToroGoal: ? Gol di Sasa #Lukic con la @FSSrbije nella gara di #NationsLeague contro la Svezia. Nel frattempo Demba #Seck ha esordito ne… - gianluca_sarto : Torino, i Nazionali: - Seck esordisce con il Senegal - Lukic fa gol nel 4-1 della Serbia - La Svizzera di Rodrigue… - tom_freni : RT @ToroGoal: ? Gol di Sasa #Lukic con la @FSSrbije nella gara di #NationsLeague contro la Svezia. Nel frattempo Demba #Seck ha esordito ne… - ToroGoal : ? Gol di Sasa #Lukic con la @FSSrbije nella gara di #NationsLeague contro la Svezia. Nel frattempo Demba #Seck ha e… -

Indisponibili: Politano, Osimhen, Demme (in dubbio) Squalificati: -(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic - Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty,, Lazaro; Radonjic, Vlasic, ...doveva tagliare il traguardo dei 20, ma prove non troppo convincenti seguite all'ammutinamento di Monza lo hanno bloccato ai 15 milioni che servirebbero per prenderlo. A centrocampo, come pure ...Rinnovi e problemi urgenti. Troppe questioni si trascinano da tempo in casa granata: quanti incontri in agenda e il quotidiano Tuttosport in prima pagina titola: “Toro: Vagnati, Juric ...Le probabili formazioni di Napoli-Torino, match dell'ottava giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d'inizio alle 15:00 di sabato 1 ottobre nella cornice dello stadio Maradona.