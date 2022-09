Napoli | Gazzetta | “Osimhen è pronto al ritorno in campo”

Leggi su seriea24

(Di domenica 25 settembre 2022)- Come riporta lapuò davvero essere messo nelle probabili formazioni con il Torino stesso. “Fibre da velocistasi è fermato nella notte magica con il Liverpool dopo che per 40’ era stato l’incubo della difesa Reds, colpendo un palo, procurandosi un rigore che poi ha sbagliato, comunque “aprendo” in lungo e in largo la terza linea di Klopp, l’uomo che perde sempre a. Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro, proprio il classico infortunio da velocista. Era il 7 settembre e si parla di 4-5 settimane per il recupero completo. «Ora bisogna riallenarlo per sopportare certi stress biomeccanici – spiega alla radio ufficiale, Kiss Kiss, il medico Canonico -. La settimana prima della Cremonese, il 9 ottobre, ...