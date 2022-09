L’imprenditore muore e lascia 400mila euro di eredità ai dipendenti (Di domenica 25 settembre 2022) Un gesto di riconoscenza verso chi, per anni, è rimasto fedele alla sua azienda. L’imprenditore marchigiano ha voluto lasciare la sua eredità ai dipendenti. Emidio Vagnoni è stato uno dei soci fondatori di Elettromedia spa. Conosciuto da tutti come Mimmo, è deceduto a 68 anni lasciando una bella sorpresa ai suoi dipendenti. L’uomo è morto L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 25 settembre 2022) Un gesto di riconoscenza verso chi, per anni, è rimasto fedele alla sua azienda.marchigiano ha volutore la suaai. Emidio Vagnoni è stato uno dei soci fondatori di Elettromedia spa. Conosciuto da tutti come Mimmo, è deceduto a 68 annindo una bella sorpresa ai suoi. L’uomo è morto L'articolo proviene da Leggilo.org.

