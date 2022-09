Il Messico batte il Perù grazie ad una rete di Lozano (VIDEO) (Di domenica 25 settembre 2022) Il Messico ha vinto sul Perù 1-0 grazie alla rete di Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli, che ha disputato l’intera amichevole, ha deciso la gara all’85’ con un sinistro al volo in area. Bravo Chucky! Speriamo che la pausa nazionali ce lo restituisca ricaricato. Con Politano rotto per un po’, avremmo bisogno del Lozano in versione Mexico. PS: che bella la maglia! Sono a tanto così dal comprarla…pic.twitter.com/ePKdyq7IjF — Ste (@grisou79) September 25, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) Ilha vinto sul1-0alladi Hirving. L’attaccante del Napoli, che ha disputato l’intera amichevole, ha deciso la gara all’85’ con un sinistro al volo in area. Bravo Chucky! Speriamo che la pausa nazionali ce lo restituisca ricaricato. Con Politano rotto per un po’, avremmo bisogno delin versione Mexico. PS: che bella la maglia! Sono a tanto così dal comprarla…pic.twitter.com/ePKdyq7IjF — Ste (@grisou79) September 25, 2022 L'articolo ilNapolista.

napolista : Il Messico batte il Perù grazie ad una rete di #Lozano (VIDEO) L’attaccante del Napoli ha giocato l’intera partita… - snapido67 : @GA7_Official È una legge non scritta ormai, la vostra cattiveria e incompetenza porta bene alle vittime delle vost… - TolliVincenzo : RT @maxmassi969: È una legge non scritta ormai, la vostra cattiveria porta bene alle vittime delle vostre frustrazioni… grande gara con gol… - rosad24 : RT @maxmassi969: È una legge non scritta ormai, la vostra cattiveria porta bene alle vittime delle vostre frustrazioni… grande gara con gol… - maxmassi969 : È una legge non scritta ormai, la vostra cattiveria porta bene alle vittime delle vostre frustrazioni… grande gara… -