Allerta meteo nel Lazio lunedì 26 settembre 2022: le previsioni (Di domenica 25 settembre 2022) Gli esperti lo avevano annunciato e effettivamente da stamattina nel Lazio, un po’ meno a Roma, i cittadini stanno facendo i conti con il maltempo. Pioggia, temporali, temperature in calo. E la situazione non cambierà domani perché la settimana, sul fronte meteo, non inizierà nel migliore dei modi. Anzi, bisognerà di nuovo aprire gli ombrelli e l’estate sembra già un ricordo lontano. Dove pioverà domani nel Lazio Stando al bollettino meteo, diramato dalla Protezione Civile, domani nel Lazio è prevista un’Allerta meteo di colore giallo. Le zone colpite, per rischio idrogeologico e temporali, saranno: Bacino Medio Tevere Appennino di Rieti Aniene Bacini Costieri Sud Bacino del Liri Per ora, per la Capitale non è prevista nessuna Allerta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 settembre 2022) Gli esperti lo avevano annunciato e effettivamente da stamattina nel, un po’ meno a Roma, i cittadini stanno facendo i conti con il maltempo. Pioggia, temporali, temperature in calo. E la situazione non cambierà domani perché la settimana, sul fronte, non inizierà nel migliore dei modi. Anzi, bisognerà di nuovo aprire gli ombrelli e l’estate sembra già un ricordo lontano. Dove pioverà domani nelStando al bollettino, diramato dalla Protezione Civile, domani nelè prevista un’di colore giallo. Le zone colpite, per rischio idrogeologico e temporali, saranno: Bacino Medio Tevere Appennino di Rieti Aniene Bacini Costieri Sud Bacino del Liri Per ora, per la Capitale non è prevista nessuna...

