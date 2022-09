Salernitana, Sky: “Si seguono 3 giocatori dall’Atalanta” (Di sabato 24 settembre 2022) Salernitana ATALANTA- La Salernitana è tornata ad allenarsi, dopo lo stop interno con il Lecce, nonostante la sosta per le nazionali. Buon inizio di Serie A per la Salernitana che spera di riuscire a trovare una salvezza tranquilla. Il patron dei Campani, Danilo Iervolino, ha più volte espresso la sua volontà di provare a costruire una squadra competitiva. Il mercato estivo ha permesso ciò, con l’arrivo di Piatek e Dia che hanno aumentato il livello tecnico. Ma anche il mercato invernale, come riferito da Sky, può offrire delle sorprese per i Granata. Il direttore sportivo della società campana Morgan De Sanctis avrebbe già mosso i primi passi con l’Atalanta per l’acquisizione in prestito di Zortea, Ruggeri e Da Riva.L’approdo più probabile all’interno della rosa allenata da Davide Nicola sembra quello di Ruggeri che, già nella ... Leggi su seriea24 (Di sabato 24 settembre 2022)ATALANTA- Laè tornata ad allenarsi, dopo lo stop interno con il Lecce, nonostante la sosta per le nazionali. Buon inizio di Serie A per lache spera di riuscire a trovare una salvezza tranquilla. Il patron dei Campani, Danilo Iervolino, ha più volte espresso la sua volontà di provare a costruire una squadra competitiva. Il mercato estivo ha permesso ciò, con l’arrivo di Piatek e Dia che hanno aumentato il livello tecnico. Ma anche il mercato invernale, come riferito da Sky, può offrire delle sorprese per i Granata. Il direttore sportivo della società campana Morgan De Sanctis avrebbe già mosso i primi passi con l’Atalanta per l’acquisizione in prestito di Zortea, Ruggeri e Da Riva.L’approdo più probabile all’interno della rosa allenata da Davide Nicola sembra quello di Ruggeri che, già nella ...

ciaccio83 : @paolobertolucci @CorSport @rogerfederer Il direttore di quel 'giornale' non fa che confermare ogni volta la sua in… - JoeChip77 : RT @jacopopiotto: THREAD: Ho ascoltato l'intervento su Twitch di @LucaMarelli72 (commentatore anche per DAZN) in cui analizza la 6a giornat… - pinudigrisolo : @Baldo14603459 Io sono in difficoltà dal 96 Dopo di che Sky, dazn, Jmember, 5/6 trasferte all'anno. Salernitana/Ben… - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ?? Pillola statistica direttamente da Sky Sport: #Maggiore e #Vilhena sono rispettivamente al 10° e al 5° posto per chilo… - chrstnpls01 : RT @Sal_FuoriSede: ?? Pillola statistica direttamente da Sky Sport: #Maggiore e #Vilhena sono rispettivamente al 10° e al 5° posto per chilo… -