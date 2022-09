MotoGP GP Giappone 2022, Marquez: “Pole fondamentale, prima volta che guido come voglio” (Di sabato 24 settembre 2022) “Sono molto contento, è solo una Pole sul bagnato ma ora è importante tutto. È importante mantenere questo stimolo, oggi è andata così, ho guidato bene. È la prima volta che guido come voglio io, vediamo domani cosa accade. È solo una Pole ma è fondamentale per me“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Marc Marquez, pilota della Honda, dopo la Pole position nel Gran Premio del Giappone di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Sono molto contento, è solo unasul bagnato ma ora è importante tutto. È importante mantenere questo stimolo, oggi è andata così, ho guidato bene. È lacheio, vediamo domani cosa accade. È solo unama èper me“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Marc, pilota della Honda, dopo laposition nel Gran Premio deldi. SportFace.

