LIVE Sonego-Hurkacz 7-6 6-4, ATP Metz 2022 in DIRETTA: l’italiano batte Hurkacz e si prende la prima finale dell’anno! Sinner torna in top-10 (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi amici di OA Sport! Un buon proseguimento di giornata. 15:59 Appuntamento dunque a domani con la finale del torneo ATP 250 di Metz, che vedrà in campo il nostro Lorenzo Sonego che affronterà il vincente della seconda semifinale che si disputerà tra pochi minuti tra lo svizzero Wawrinka e il kazako Bublik. 15:57 Diamo un occhio alle statistiche: 5 a 2 il conto degli ace a favore di Hurkacz; Sonego vince l’84% dei punti quando è entrata la prima palla(69%), contro il 72% del polacco a fronte di una percentuale di prime in campo pari al 67%. Simile anche il dato di punti vinti sulla seconda, 62% a 60% in favore di ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01 Vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi amici di OA Sport! Un buon proseguimento di giornata. 15:59 Appuntamento dunque a domani con ladel torneo ATP 250 di, che vedrà in campo il nostro Lorenzoche affronterà il vincente della seconda semiche si disputerà tra pochi minuti tra lo svizzero Wawrinka e il kazako Bublik. 15:57 Diamo un occhio alle statistiche: 5 a 2 il conto degli ace a favore divince l’84% dei punti quando è entrata lapalla(69%), contro il 72% del polacco a fronte di una percentuale di prime in campo pari al 67%. Simile anche il dato di punti vinti sulla seconda, 62% a 60% in favore di ...

