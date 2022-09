Laver Cup 2022, volée incredibile di Federer dopo oltre due ore di gioco (VIDEO) (Di sabato 24 settembre 2022) E’ una volée semplicemente incredibile quella che Roger Federer tira fuori dal cilindro dopo oltre due ore di gioco nel doppio con Nadal contro Tiafoe e Sock alla Laver Cup. Estensione irreale laterale per il campione svizzero, che come ai vecchi tempi con un guizzo riesce a trovare il diagonale col colpo al volo. In alto ecco il VIDEO del gran punto della leggenda di Basilea. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) E’ unasemplicementequella che Rogertira fuori dal cilindrodue ore dinel doppio con Nadal contro Tiafoe e Sock allaCup. Estensione irreale laterale per il campione svizzero, che come ai vecchi tempi con un guizzo riesce a trovare il diagonale col colpo al volo. In alto ecco ildel gran punto della leggenda di Basilea. SportFace.

Eurosport_IT : Nell'ultima partita, arriva l'ultima magia: cose che può solo Roger ?? #Federer | #LaverCup | #EurosportTennis - Eurosport_IT : Molto più che amici rivali in campo ???? ?? Le parole complete... - Corriere : Protesta choc alla Laver Cup: attivista si dà fuoco in campo davanti a Federer - Fprime86 : RT @Eurosport_IT: Nell'ultima partita, arriva l'ultima magia: cose che può solo Roger ?? #Federer | #LaverCup | #EurosportTennis https://t… - sportface2016 : VIDEO - #LaverCup Gli highlights dell'ultimo match di Roger #Federer in coppia con Rafa #Nadal -