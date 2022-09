Inter, Gazzetta: “Problemi sugli esterni, ma ci sono i nomi sul mercato” (Di sabato 24 settembre 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ci sono delle discrepanze sulle fasce, ma ci sono le soluzioni in essere ad oggi. “l’Inter ha ritrovato un equilibrio, quanto fragile lo si capirà in breve tempo. Dirigenza e allenatore sono consapevoli che si sia aperto un cratere a sinistra nel post-Perisic e che per riempirlo davvero non bastano gli ingredienti che al momento ci sono in dispensa. Prima o poi sarà necessario lavorare di fantasia proprio sul mercato, cercando qualche buona idea in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase di discussione preliminare due nomi sono saliti a un livello di attenzione superiore, uno più esotico e un altro più casareccio. Alfonso Pedraza del Villarreal aveva già ... Leggi su seriea24 (Di sabato 24 settembre 2022)- Come riporta lacidelle discrepanze sulle fasce, ma cile soluzioni in essere ad oggi. “l’ha ritrovato un equilibrio, quanto fragile lo si capirà in breve tempo. Dirigenza e allenatoreconsapevoli che si sia aperto un cratere a sinistra nel post-Perisic e che per riempirlo davvero non bastano gli ingredienti che al momento ciin dispensa. Prima o poi sarà necessario lavorare di fantasia proprio sul, cercando qualche buona idea in giro per l’Italia e l’Europa. In questa fase di discussione preliminare duesaliti a un livello di attenzione superiore, uno più esotico e un altro più casareccio. Alfonso Pedraza del Villarreal aveva già ...

