Clima, Papa Francesco ad Assisi: "La Terra sta andando in rovina, i ragazzi facciano chiasso" (Di sabato 24 settembre 2022) Bergoglio conclude la kermesse di giovani per la 'Economy of Francesco': "Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo" Leggi su repubblica (Di sabato 24 settembre 2022) Bergoglio conclude la kermesse di giovani per la 'Economy of': "Non basta fare il maquillage, bisogna mettere in discussione il modello di sviluppo"

migiranoleruote : @CCKKI @HFidanken A partire dalla storia romana. Nerone brutto e scuro, Costantino, che promulgò l'editto di toller… - askanews_ita : Papa Francesco: non siamo riusciti a custodire il pianeta, ora facciano i giovani - IvanaIv29438384 : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco riceve in udienza la società @Deloitte: “Siate consulenti integrali per ri-orientare il modo di stare su… - greenkiesta_lk : RT @Linkiesta: La mancanza di ambizione da parte della politica italiana nella lotta alla crisi climatica I partiti e la comunità internaz… - AlsoliCinzia : RT @Linkiesta: La mancanza di ambizione da parte della politica italiana nella lotta alla crisi climatica I partiti e la comunità internaz… -